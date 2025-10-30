FirenzeViola Il giorno dopo al Viola Park, confronto con la squadra e un concetto da far passare per tutti: "Col Lecce vietato sbagliare"

Il giorno dopo è tutto più triste, anche perché la pioggia non risparmia nessun angolo di Firenze. Neanche il Viola Park: si sono trovati lì, nel tardo pomeriggio, calciatori e staff tecnico, allenamento in programma alle ore 15, ma gruppo già all'interno della struttura per l'ora di pranzo. Un giovedì da musi lunghi e testa bassa, di confronti e di presa di coscienza di un momento sportivamente drammatico. Perché con lo 0-3 di San Siro questo gruppo è entrato nella storia del club, ma dalla parte sbagliata (qui i dettagli della partenza da record, in negativo).

Mentre in città, e anche sui post sui social, i tifosi fiorentini continuano a riversare delusione e rabbia, la Viola prova a fare fronte compatto. E allora nessuna dichiarazione prima di domenica sera (non ci sarà la consueta conferenza stampa del venerdì) perché - mai come questa volta una frase fatta è stata verità - Fiorentina-Lecce diventa una finale. O meglio, un punto di non ritorno: dopo il Lecce può esserci il baratro per tanti. Nonostante la società stia continuando a passare il messaggio di uno Stefano Pioli non in discussione, dai novanta minuti di domenica passerà tanto anche del futuro del tecnico, con i primi contatti indiretti per i possibili successori che sono già iniziati.

In spagnolo li chiamano i 'mata-mata', gli incroci senza appello, appuntamenti che non si possono cannare. Fiorentina-Lecce assume sempre più un significato apocalittico, anche per il clima che la squadra troverà attorno - un Franchi come sempre diroccato, triste ma anche rabbioso, visto che la pazienza dei tifosi, come testimoniato dai 700 presenti a San Siro ieri sera - sembra abbondantemente finita. "Vita o morte" l'ha definita invece Daniele Pradè, anche lui (soprattutto lui) in discussione. Ma le risposte serviranno anche dai calciatori, dai nuovi acquisti in primis. La magra consolazione riscoperta oggi, in un piovoso giovedì di fine ottobre, è che la Fiorentina in questo momento è tutta sulla stessa barca.