Serie A, oggi si chiude la 9° giornata con Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio

Oggi alle 15:49News
di Redazione FV

Si chiude oggi la nona giornata di campionato, la prima infrasettimanale della stagione. Un turno di Serie A che ha visto ancora in difficoltà la Fiorentina, uscita sconfitta 3-0 ieri sera a San Siro contro l'Inter, e che ha lanciato in vetta alla classifica Napoli e Roma. Oggi le ultime due sfide della giornata di campionato. Si parte alle 18:30 con Cagliari-Sassuolo alla Unipol Domus Arena mentre alle 20:45 all'Arena Garibaldi il Pisa ospiterà la Lazio.
 