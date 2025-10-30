Condò fiducioso: "La Fiorentina penultima è un controsenso destinato a risolversi"
Paolo Condò, giornalista, si è espresso sulle pagine del Corriere della Sera in merito all'ennesima sconfitta stagionale subita ieri dalla Fiorentina a San Siro contro l'Inter.
Questo il suo pensiero: "L’Inter ha affiancato il Milan vincendo una gara di spessore, perché ovviamente la Fiorentina in quella posizione di classifica è un controsenso destinato a risolversi, e non sai mai quando reagirà: è vero che ieri la lunga gestazione del vantaggio nerazzurro era dovuta soprattutto alle prodezze di De Gea, ma quando per vincere necessiti di gol di cotanta fattura vuol dire che hai fatto lo sforzo, e che quello sforzo è nelle tue corde".
