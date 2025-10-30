Serie A, si chiude oggi il nono turno: le formazioni ufficiali di Cagliari-Sassuolo

La nona giornata di Serie A si chiude questo giovedì 30 ottobre, con le ultime due sfide in programma. Stasera Pisa-Lazio, alle 18:30 va in scena Cagliari-Sassuolo. Queste le formazioni ufficiali del match:

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Obert, Idrissi; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

SASSUOLO (3-5-2): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé; Coulibaly, Thorstvedt, Matic, Koné, Volpato; Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.