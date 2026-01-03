Il Governo aiuta il calcio italiano: le plusvalenze saranno spalmabili in 4 anni

vedi letture

Dal Governo italiano arriva un aiuto al nostro calcio. Lo riporta ItaliaOggi, scrivendo che all'interno della legge di bilancio che è stata approvata dal Parlamento ci sono anche misure legate allo sport come l'aumento dei finanziamenti, il fondo per sostenere le iscrizioni degli Under 18 alle attività sportive, ma soprattutto il comma 42 dell'articolo 1, che tratta delle plusvalenze.

Questo è quanto si legge: "Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata. La scelta debba essere effettuata in dichiarazione dei redditi, altrimenti «la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata".

In sostanza, le plusvalenze in Italia potranno essere spalmate nell'arco di 4 anni se il calciatore per cui è stata imbastita l'operazione fosse tesserato per la società da almeno 2 anni. Tale provvedimento varrà ovviamente solo per le plusvalenze realizzate dopo il 31 dicembre 2026.