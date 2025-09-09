Ufficiale Il Fenerbahçe ha scelto il dopo-Mourinho: in panchina arriva Domenico Tedesco

vedi letture

Dopo l'esonero di José Mourinho, fallito l'accesso alla Champions League, il Fenerbahçe volta pagina e per la panchina annuncia Domenico Tedesco, ex ct del Belgio e in passato accostato anche alla Fiorentina. Ecco l'annuncio: "Il Fenerbahçe Spor Kulübü annuncia di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Domenico Tedesco. L'accordo con il tecnico è stato raggiunto per un contratto di due anni. Il suo assistente sarà Gökhan Gönül, uno dei nostri ex capitani che per molti anni ha indossato la nostra maglia a righe. I dettagli sulla cerimonia della firma del nuovo staff tecnico saranno comunicati in seguito".