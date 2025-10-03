Il ds del Como parla al posto di Fabregas: "Rischioso esporlo in conferenza"

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, parlando del motivo per cui Cesc Fabregas non è presente: "Non è successo niente di trascendentale, il mister è squalificato e non sarà presente nel pre e post del match. Venendo da una settimana particolare ci sono state un po' di polemiche. Uno, era rischioso esporlo in conferenza, all'interno della quale ci sono state determinate parole. E due, per dimostrare ancora una volta quanto siamo allineati al nostro interno e compatti. Sono qua per questo".