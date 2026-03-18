Social Parisi festeggia le 100 presenze: "Grazie a tutti. Un ricordo speciale per Commisso e Barone"

vedi letture

Con l'ultima partita giocata due giorni fa contro la Cremonese, Fabiano Parisi ha potuto festeggiare un traguardo importante: le 100 presenze in maglia viola. Un risultato impreziosito dal gol da lui stesso realizzato che ha permesso alla squadra viola di sbloccare la sfida contro la squadra di Nicola, poi terminata con un netto 4-1 in favore della squadra di Vanoli. In generale, il terzino ex Empoli si è reso protagonista anche di prestazione più che convincente, l'ennesima di questa stagione. Un rendimento che ha convinto Vanoli e di cui il tecnico pugliese non ne sta facendo assolutamente a meno. Visto, dunque, l'alto grado di emozioni provate, ecco che il terzino viola classe 2000 ha voluto celebrare il momento condividendo la sua gioia e la sua gratitudine con tutto l'ambiente viola. Poche ore fa, infatti, sul proprio profilo Instagram è apparso un reel celebrativo del momento. Di seguito ecco la descrizione del reeò postato dal terzino classe 2000: "100 presenze con questa maglia.

Un numero che racchiude sacrifici, emozioni e sogni. Orgoglioso di ogni minuto vissuto in campo. 100 presenze che non sarebbero state possibili senza compagni, staff e tifosi. Grazie a tutti per aver fatto parte di questo viaggio e un ricordo speciale al Presidente Rocco e il Direttore Joe. Avanti insieme".