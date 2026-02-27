Parma-Cagliari finisce 1-1: super gol di Folorunsho, risponde Oristanio
Al Tardini, Parma e Cagliari si dividono la posta in palio nell'anticipo della ventisettesima giornata di Serie A, tenendosi quindi a distanza dalla zona calda. Finisce 1-1 al termine di una gara intensa, nervosa, giocata a strappi: i sardi la sbloccano nella ripresa con una prodezza di Michael Folorunsho, ma i ducali reagiscono e trovano il pari con Gaetano Oristanio. Un punto a testa che muove la classifica e fotografa l’equilibrio visto in campo. La sblocca l'ex viola Folorunsho, che lascia partire un bolide da fuori che si infila sotto la traversa per l’1-0, proprio nel giorno del suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio. Il Parma però reagisce e all’83’ trova il pareggio col più classico dei gol dell'ex: azione insistita, rimpalli favorevoli e Oristanio batte Caprile con un mancino preciso.
Nel finale succede di tutto, tra cambi, ammonizioni e l’infortunio di Troilo nel recupero. Dopo cinque minuti extra, il verdetto non cambia. Quarto risultato utile consecutivo per il Parma, secondo pareggio consecutivo per il Cagliari.
