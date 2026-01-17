FirenzeViola

Dal Viola Park, ancora problemi alla caviglia per Kean: Moise out con il Bologna

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 17:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione la Fiorentina, nel weekend in cui i viola piangono la morte del loro presidente Rocco Commisso, divrà andare a giocare il derby dell'Appennino al Dall'Ara contro il Bologna senza il suo centravanti titolare, ossia Moise Kean. L'attaccante gigliato infatti è ancora alle prese con un problema alla caviglia che lo tormenta da qualche settimana e non riuscirà a prendere parte alla sfida di domani delle ore 15. Un ulteriore problema di formazione per Paolo Vanoli.