Dal Viola Park, ancora problemi alla caviglia per Kean: Moise out con il Bologna
Stando a quanto appreso dalla nostra redazione la Fiorentina, nel weekend in cui i viola piangono la morte del loro presidente Rocco Commisso, divrà andare a giocare il derby dell'Appennino al Dall'Ara contro il Bologna senza il suo centravanti titolare, ossia Moise Kean. L'attaccante gigliato infatti è ancora alle prese con un problema alla caviglia che lo tormenta da qualche settimana e non riuscirà a prendere parte alla sfida di domani delle ore 15. Un ulteriore problema di formazione per Paolo Vanoli.
