RFV Montella ricorda Commisso: "Viola Park, investimenti e finali: Rocco ha portato in alto Firenze"

vedi letture

Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina durante la gestione di Rocco Commisso e attuale ct della Turchia ha voluto ricordare il patron viola, scomparso nella notte a 76 anni, con queste parole rilasciate a Radio FirenzeViola: "Quella di stamattina è stata una sveglia davvero triste. Ho conservato uno splendino rapporto con il presidente e la famiglia. La stima nei suoi confrotni è rimasta intatta così come l'amicizia. È una giornata oltremodo triste. Il suo modo di rapportarsi alle persone era gentile e spontaneo, ha fatto tanto per Firenze, il centor sportivo è qualcosa di incredibile, tra i più belli d'Europa. In poco tempo ha lasciato qualcosa.

Nonostante si sapesse che non stava bene quella della sua scomparsa è stata comunque una notizia inaspettata. Il calcio è un'azienda particolare che non tutti capiscono e non sempre c'è logica. Commisso ha fatto un grosso investimento e ha speso tanto tenendo conto dei paletti Uefa. Ha portato la Fiorentina a competere ad alto livello con due finali di Conference League. Rivolgo un abbraccio alla famiglia".