Europa League, Italiano: "Stiamo balbettando, con la Roma proviamo a riprenderci"

vedi letture

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - "Gasperini è un esempio per tutti, la Roma un grande avversario. Noi, invece, stiamo balbettando, soprattutto in casa ma speriamo di riprenderci domani". Così ha parlato Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di vigilia degli ottavi di Europa League, in programma domani alle 18.45 al Dall'Ara. Il suo Bologna è reduce dal ko con il Verona e dalla settima sconfitta interna nelle ultime 9 uscite: "Abbiamo archiviato la sconfitta, siamo concentrati per provare a fare emergere qualche loro difettuccio.

Ho riguardato tutti i nostri ko interni: qualcuna di quelle gare abbiamo meritato di perderla, altre le avremmo potute vincere. E' un momento e una stagione così, ma abbiamo ancora partite davanti per girare la stagione e ci proveremo. Atteggiamento, voglia e attenzione da parte dei nostri giocatori non mancano". (ANSA).