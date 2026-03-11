Forfait di Verratti in Nazionale, il ct Gattuso ripensa le convocazioni: nessuna chance però per Fagioli

Oggi alle 17:54
di Redazione FV

Il ct dell'Italia Rino Gattuso è alle prese con alcuni infortuni di giocatori che erano rientrati o entrati per la prima volta nell'elenco dei possibili convocati per i playoff per andare ai Mondiali (ritiro dal 23 marzo). Dopo Vergara, si ferma anche Marco Verratti, che Gattuso voleva portare come leader azzurro. Il giocatore che attualmente gioca nell'Al Duhail, però, come riporta Repubblica.it, è alle prese con un dolore al ginocchio e dunque non potrà rispondere all'appello del ct che, secondo il quotidiano, dovrebbe dunque virare su Nicolò Pisilli della Roma. Niente da fare dunque per Fagioli.