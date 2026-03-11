Torneo di Viareggio, gli altri risultati di oggi: Sassuolo avanti, Genoa in ripresa. Fiorentina Femminile ok

Non solo Fiorentina Under 18. Oggi si sono disputate anche le altre 5 gare del gruppo A (2 per girone) e la Fiorentina con 6 punti è ad un passo dalla qualificazione con Viareggio e One Touch (prossima e ultima avversaria di questa fase al Viola Park venerdì prossimo) a tre punti mentre ormai tagliata fuori a meno di miracoli alla terza giornata la Vis Pesaro rimasta a zero. Dopo il pareggio iniziale si è riscattato anche il Genoa nel girone 1 mentre viaggio a suon di 6 gol a gara il Sassuolo (altra favorita) che si qualifica a braccetto con la Lucchese nel girone 3. Nel torneo femminile sarà finale Juventus-Milan che oggi hanno assistito all'ultima giornata da spettatrici, con la Fiorentina che guadagna la finale di consolazione battendo il Livorno per 7-0.

Girone 1

GENOA-VLLAZNIA 3-0

Reti: 49′ pt. Skraburski (G); 15′ st. Pellegrini (G), 45′ Mastropietro (G).

(arbitro Carrea di Genova)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)

MAVLON-AS POLICE FOOTBALL 1-1

Reti: 11′ pt. Ogwu (M), 36′ Ilboudo A. (A).

(arbitro Agabiti di Livorno)

Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)

Girone 2

FIORENTINA-VIAREGGIO 2-0

Reti: 11′ pt. Mataran (F); 16′ st. Boskovic (F).

(arbitro Bertilone di Pontedera)

Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 12.30)

VIS PESARO-ONE TOUCH 1-2

Reti: 5′ pt. Agha (O), 25′ Agha (O), 30′ John aut. (V).

(arbitro Iacobellis di Pisa)

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)

Girone 3

SASSUOLO-UYSS NEW YORK 6-0

Reti: 22′ pt. Cavani (S), 25′ Burman (S), 42′ Reffo aut. (S); 4′ st. Tumminelli (S), 29′ Sangiorgio (S), 39′ Coman (S).

(arbitro Antoni di Reggio Emilia)

Sassuolo (MO) / Centro Sportivo “Mapei Football Center” (ore 15.30)

SIGNA-LUCCHESE 0-3

Reti: 6′ pt. Chiesa (L), 26′ Chiesa (L), 38′ Piroli (L).

(arbitro La Rosa di Pistoia)

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)

Torneo Femminile (ultima giornata):

Girone 1: FIORENTINA-LIVORNO 7-0

Reti: 3′ pt. Miraldi (F), 7′ Iiriti (F), 10′ Lisica (F), 12′ Lisica (F), 17′ Lisica (F), 29′ Lisica (F); 15′ st. Muka (F).

(arbitro Morbidelli di Pistoia)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)

Girone 2: WESTCHESTER UNITED-RAPPRESENTIVA LND 0-0

(arbitro Baldi di Viareggio)

Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)