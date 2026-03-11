Torneo di Viareggio, gli altri risultati di oggi: Sassuolo avanti, Genoa in ripresa. Fiorentina Femminile ok
Non solo Fiorentina Under 18. Oggi si sono disputate anche le altre 5 gare del gruppo A (2 per girone) e la Fiorentina con 6 punti è ad un passo dalla qualificazione con Viareggio e One Touch (prossima e ultima avversaria di questa fase al Viola Park venerdì prossimo) a tre punti mentre ormai tagliata fuori a meno di miracoli alla terza giornata la Vis Pesaro rimasta a zero. Dopo il pareggio iniziale si è riscattato anche il Genoa nel girone 1 mentre viaggio a suon di 6 gol a gara il Sassuolo (altra favorita) che si qualifica a braccetto con la Lucchese nel girone 3. Nel torneo femminile sarà finale Juventus-Milan che oggi hanno assistito all'ultima giornata da spettatrici, con la Fiorentina che guadagna la finale di consolazione battendo il Livorno per 7-0.
Girone 1
GENOA-VLLAZNIA 3-0
Reti: 49′ pt. Skraburski (G); 15′ st. Pellegrini (G), 45′ Mastropietro (G).
(arbitro Carrea di Genova)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
MAVLON-AS POLICE FOOTBALL 1-1
Reti: 11′ pt. Ogwu (M), 36′ Ilboudo A. (A).
(arbitro Agabiti di Livorno)
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
Girone 2
FIORENTINA-VIAREGGIO 2-0
Reti: 11′ pt. Mataran (F); 16′ st. Boskovic (F).
(arbitro Bertilone di Pontedera)
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 12.30)
VIS PESARO-ONE TOUCH 1-2
Reti: 5′ pt. Agha (O), 25′ Agha (O), 30′ John aut. (V).
(arbitro Iacobellis di Pisa)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 3
SASSUOLO-UYSS NEW YORK 6-0
Reti: 22′ pt. Cavani (S), 25′ Burman (S), 42′ Reffo aut. (S); 4′ st. Tumminelli (S), 29′ Sangiorgio (S), 39′ Coman (S).
(arbitro Antoni di Reggio Emilia)
Sassuolo (MO) / Centro Sportivo “Mapei Football Center” (ore 15.30)
SIGNA-LUCCHESE 0-3
Reti: 6′ pt. Chiesa (L), 26′ Chiesa (L), 38′ Piroli (L).
(arbitro La Rosa di Pistoia)
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
Torneo Femminile (ultima giornata):
Girone 1: FIORENTINA-LIVORNO 7-0
Reti: 3′ pt. Miraldi (F), 7′ Iiriti (F), 10′ Lisica (F), 12′ Lisica (F), 17′ Lisica (F), 29′ Lisica (F); 15′ st. Muka (F).
(arbitro Morbidelli di Pistoia)
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
Girone 2: WESTCHESTER UNITED-RAPPRESENTIVA LND 0-0
(arbitro Baldi di Viareggio)
Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati