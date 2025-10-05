Il Bologna travolge il Pisa 4-0: al Dall'Ara segnano quattro giocatori diversi

Smaltite le fatiche europee, il Bologna si rituffa in campionato e lo fa nel modo più convincente possibile: con una vittoria larga e meritata. Al Dall’Ara, la squadra di Vincenzo Italiano travolge il Pisa per 4-0 nella 6ª giornata di Serie A, confermando la propria crescita e la profondità di un organico ormai rodato. I gol di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard.