Il Bologna travolge il Pisa 4-0: al Dall'Ara segnano quattro giocatori diversi
FirenzeViola.it
Smaltite le fatiche europee, il Bologna si rituffa in campionato e lo fa nel modo più convincente possibile: con una vittoria larga e meritata. Al Dall’Ara, la squadra di Vincenzo Italiano travolge il Pisa per 4-0 nella 6ª giornata di Serie A, confermando la propria crescita e la profondità di un organico ormai rodato. I gol di Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard.
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Roma 1-2, le pagelle: Gud involuto, Gosens in riserva, Kean e Fazzini i migliori
Tommaso LoretoFirenzeViolaFiorentina-Roma è anche Pioli contro Gasp. Viola in cerca di una svolta, e di un'identità chiara
Alberto PolverosiFiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverli
Luca CalamaiBene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com