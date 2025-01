IKONE, Non solo i Chicago Fire. C'è anche il Paris FC

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Oltre ai Chicago Fire, su Jonathan Ikone ci sarebbe anche il Paris FC, intenzionato a salire in Ligue 1 già in questa stagione. Secondo quanto riportato da FootMercato, la squadra francese ha messo nel mirino proprio l'esterno della Fiorentina che piace anche al Nantes. Il suo prezzo è interessante, si legge sul portale francese: l'importo sarebbe fissato a 8 milioni di euro, ma l'ex giocatore del PSG potrebbe partire per una cifra leggermente inferiore.