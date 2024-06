IKONE, Addio vicino. Arriva la 'conferma' di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Jonathan Ikoné sempre più lontano dalla Fiorentina. La conferma arriva -indirettamente- da Raffaele Palladino che, nell'affermare di aver parlato al telefono con tutti i suoi nuovi giocatori, ha confessato di non essere riuscito a mettersi in contatto col francese, ormai a un passo dall'accettare una delle due offerte provenienti dal Qatar, o Al-Duhail o Al Arabi.

Ha già parlato coi giocatori della rosa?

"Sì, ho parlato con tutti. Mi odieranno... Li ho ricercati in giro per il mondo e chiamati individualmente. Ho bisogno di parlare con loro, prima ho bisogno di capire l'aspetto umano dietro al calciatore. Avere un bel rapporto con loro è fondamentale, a volte ti danno anche idee calcistiche... Amo ogni giorno i miei calciatori, devo farlo perché rendano al 100% in campo. Ho sentito tutti carichi, vengono da una stagione molto intensa e faticosa: ora hanno bisogno di riposarsi ma hanno grande voglia di ripartire e continuare a fare bene".

Cosa le ha detto Ikone, giocatore al centro di concrete trattative di mercato per il suo addio con destinazione Qatar?

"Non sono riuscito a mettermi in contatto con Ikone, ma so che questa è una situazione aperta. Vediamo nei prossimi giorni, io parlo costantemente con la società, vedremo cosa decideremo nei prossimi giorni anche in base alla sua situazione".