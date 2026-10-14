II Consiglio comunale di Firenze approva la risoluzione per il sostegno alla legge Bove

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Approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Firenze una risoluzione a sostegno della cosiddetta legge Bove, provvedimento punta a introdurre la formazione al primo soccorso nelle scuole, nell'ambito delle ore dedicate alla sicurezza sul lavoro, e a favorire la diffusione dei defibrillatori, prevedendo anche la riduzione dell'Iva al 5% per il loro acquisto. "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio comunale - afferma Edoardo Amato, presidente della commissione politiche sociali e della salute, che aveva presentato l'atto con i consiglieri dem Marco Burgassi e Nicola Armentano - segnale importante e condiviso su un tema che riguarda la salute e la vita delle persone". La legge, che prende il nome dall'ex calciatore della Fiorentina Edoardo Bove, colpito da un arresto cardiaco in campo durante una partita contro l'Inter due anni fa.

Lo riporta La Nazione sul suo sito internet.