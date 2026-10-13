Champions League, doccia fretta per le italiane: Napoli e Inter ko
Serata amara per le due italiane impegnate nel maxi-girone di Champions League. Sia Napoli che Inter escono sconfitte dai rispettivi incontri, al termine di due partite ricche di gol. Gli azzurri cadono per 3-1 sul campo del Villarreal. A sbloccare il risultato è Rrahmani all’8’, ma gli spagnoli reagiscono e ribaltano la gara in pochi minuti grazie alle reti di Mikautadze al 23’ e Mourino al 26’. Nel finale, all’86’, Oluwaseyi chiude definitivamente i conti, condannando il Napoli alla sconfitta.
Doccia fredda per l'Inter
Ancora più movimentata la sfida dell’Inter, battuta 4-3 dal Club Brugge. I belgi passano in vantaggio al 30’ con Tresoldi su rigore, ma Lautaro Martinez ristabilisce la parità al 44’. Nella ripresa Tresoldi colpisce ancora, andando a segno al 63’ e al 74’, prima della nuova rete di Lautaro all’81’ che riaccende le speranze nerazzurre. Vermant all’87’ sembra chiudere la partita, ma Bonny al 93’ firma il gol che rende meno pesante il passivo. Nonostante il tentativo finale, l’Inter non riesce a evitare la sconfitta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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