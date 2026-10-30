Icardi: "Ricevuto offerte ma ho preferito aspettare. Italia? Mi manca"

Mauro Icardi, attualmente senza squadra e finito nei mesi scorsi anche tra i possibili obiettivi della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de la Repubblica in occasione di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: "Ho ricevuto offerte ma ho preferito aspettare, piuttosto che accettare un progetto di cui non fossi convinto fino in fondo. Se mi manca l'Italia? Molto. Lì sono cresciuto come uomo e come calciatore. Vorrei tornarci con un progetto che mi accenda, e la possibilità di costruire qualcosa di importante. Il legame con il passato c'è, ma si guarda al futuro".