ICARDI, Preoccupa in Turchia: "Ha perso 6 kili, è depresso"

Preoccupazione in casa Galatasaray per Mauro Icardi. Secondo quanto riporta il giornalista argentino Gustavo Mendez, l'attaccante avrebbe perso 6 kg a seguito della fine della sua relazione con Wanda Nara. La conferma della rottura della coppia è arrivata da Lei che ha spiegato: "Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta".

Attraverso una Instagram Story, Gustavo Mendez ha fatto sapere: "Dalla preseason turca del Galatasaray in Austria, dicono che Icardi sia depresso, senza appetito e abbia perso massa muscolare". Una situazione che preoccupa lo staff della squadra. Inoltre il giocatore ha ricevuto la visita del suo legale per avviare la procedura di divorzio chiesta da Wanda Nara.