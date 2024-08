IBRAHIMOVIC, Cardinale vuole spendere di più ma io dico no

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - "Gerry (Cardinale, ndr) è in città, abbiamo fatto riunioni ieri e oggi: parliamo di varie cose. Niente di nuovo. Gerry vuole che si spenda di più ma io dico di no, spendiamo quello che serve per rinforzare". Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, durante la conferenza stampa di Emerson Royal come nuovo giocatore del Milan. "Voglio dare il benvenuto a Emerson Royal, lo seguiamo da tanto ma lo abbiamo portato al momento giusto. Questo è il giorno cinque dei sette che ha creato Dio. Siamo contenti e carichi - ha proseguito -. Altri colpi? Non significa che arrivano altri due giocatori. Per costruire un mondo non è solo chi entra. Poi vediamo. Non abbiamo fretta, è tutto sotto controllo: abbiamo i nostri obiettivi, la strategia che stiamo seguendo per rinforzare la squadra.

Forse c'è spazio per qualcosa di extra, stiamo lavorando. Ora tocca al centrocampista? Può essere: vogliamo costruire una squadra più compatta possibile". Chiusura dedicata a Silvio Berlusconi, che stasera sarà ricordato nella sfida contro il Monza a San Siro. "È una persona a cui tengo tanto. La prima volta che sono venuto al Milan mi ha dato la felicità: ho avuto tanta stima della persona. Mi spiace che non c'è più ma rimane sempre nella nostra memoria. Stasera giochiamo il Trofeo Berlusconi, un tributo per lui. Provo sempre a portare e trasmettere quello che mi ha insegnato lui: per me era un grande e siamo qui grazie a lui, era il Milan. Tutti hanno rispetto e gratitudine verso di lui". (ANSA).