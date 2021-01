IBRA-LUKAKU, No stangata: un turno fermi entrambi

Nessuna stangata, ma un turno di squalifica per ciascuno: queste le decisioni del Giudice Sportivo a proposito dei quarti di finale di Coppa Italia, ed in particolare in merito al violento scontro andato in scena in Inter-Milan tra i due pesi massimi Lukaku e Ibrahimovic. Ecco le motivazioni.

Zlatan Ibrahimovic squalificato per una giornata effettiva di gara per: "Doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario".

Romelu Lukaku squalificato per una giornata effettiva di gara per: "Comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione)".

Un turno di stop anche per José Palomino, Achraf Hakimi e Franck Kessie.