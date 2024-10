IBRA, A Milanello per ricucire gruppo dopo il ko al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È un Milan ferito quello che è uscito domenica sera dal Franchi, non tanot per gli 0 punti quanto, piuttosto, per l'espulsione a tempo scaduto di Theo Hernandez e la querelle sui rigori. A tal proposito, La Gazzetta dello Sport riporta come a Milanello è previsto l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, incaricato di rimettere insieme i pezzi dello spogliatoio di Paolo Fonseca. Probabile, inoltre, anche un faccia a facci con il tecnico portoghese che dopo la vittoria nel derby aveva avuto modo di assaporare un briciolo di serenità, prima dell'ennesimo problema di una stagione appena iniziata, ma che pare già lunghissima.