IACHINI, Mancato gioco? A me servivano i tre punti

Questa la risposta del tecnico viola Beppe Iachini, a Radio Rai, a chi gli imputa di non aver dato un buon gioco alla Fiorentina: "Altro che mancato gioco: di questo se ne può parlare al massimo con un allenatore che è con una squadra da un anno. Non certamente nel mio caso. A me servivano i tre punti per sbloccare la squadra. E quindi bene così, poi ci sarà tempo per rivedere tutto il resto".