IACHINI, Chiesa? Ecco un aneddoto sul ruolo a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini, intervistato da TuttoJuve, ha parlato di Chiesa e Vlahovic e di quando li allenava alla Fiorentina: "Erano davvero molto giovani, ma già si trovavano a meraviglia a Firenze. Era la stessa coppia d'attacco che schieravo titolare nella Fiorentina. Posso raccontare di una chiacchierata avuta con Federico subito all'inizio della mia avventura in viola, lui veniva da un problemino fisico e non era al top della forma. Era sempre stato schierato esterno, ruolo che intendiamoci può ricoprire benissimo, ma in attesa di rivederlo nelle perfette condizioni fisiche gli dissi che lo avrei schierato come seconda punta".

E lui come la prese?

"Era la prima volta che ci giocava, ma il ragazzo mi diede grande disponibilità e lavorò sodo in allenamento per migliorare. All'inizio questo cambio di posizione non venne visto bene dalla stampa e dai tifosi, ma poi fece 11 gol (sorride ndr). Lui è un jolly davvero prezioso, non nego che in alcune partite lo utilizzai in più ruoli. E' un gran lusso averlo nella propria rosa, è come se tu potessi contare su tre giocatori diversi che sono bravi in egual modo. Fu bravissimo anche lui a crederci, poi le sue prestazioni gli valsero la chiamata della Juventus. Fu un grande orgoglio".