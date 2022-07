TYC SPORTS, Per Lo Celso serve abbassare ingaggi

Secondo quanto riportato da Tyc Sport la Fiorentina sarebbe interessata a Giovani Lo Celso. Arrivano quindi conferme anche dall'Argentina per quanto riguardo il gradimento viola per il giocatore del Tottenham. Nelle ultime ore c'è stato infatti un riavvicinamento tra le parti, ma al momento la Fiorentina ha la necessità di abbassare il monte ingaggi per poter avanzare un'offerta congrua di stipendio che possa far convincere il calciatore ad accettare la squadra gigliata.