TUTTOUDINESE, Offerta ACF per Samardzic: 18mln e Sottil

Novità di mercato direttamente da TuttoUdinese per ciò che riguarda un'ipotetica pista che riguarda Lazar Samardzic e la Fiorentina: come scrive il portale, da Firenze è rimbalzata nella notte la notizia di un'offerta della Viola per il centrocampista fino a pochi giorni fa vicino all'Inter e ad orchestrare la trattativa sarebbe direttamente Daniele Pradè, direttore sportivo che conosce bene i Pozzo avendoci per un anno lavorato assieme a Udine. La Fiorentina per tentare il colpaccio avrebbe messo sul piatto una parte fissa che si aggira attorno ai 18 milioni e il cartellino di Riccardo Sottil. La contropartita può fare la differenza. L'esterno ritroverebbe a in Friuli il padre Andrea, un dettaglio che potrebbe avere un certo peso nella trattativa.

Si attendono sviluppi anche da questo nuovo fronte di mercato.