TMW, Valentini a Firenze l'1 gennaio. Il contratto

Da mesi, ormai, la Fiorentina ha chiuso un colpo per il mercato di gennaio: Nicolas Valentini, centrale difensivo di piede mancino, attualmente in forza al Boca Juniors, che si aggregherà alla squadra di Raffaele Palladino a partire dai prossimi giorni. Secondo quanto riportato da TMW, l'argentino classe 2001 sarà a Firenze il 1° gennaio per sostenere le visite mediche e poi firmare il suo contratto con la Fiorentina. Arriva a parametro zero e firmerà un contratto di 4 anni e mezzo fino al 2029.