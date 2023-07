TMW, Per Castrovilli c'è ancora distanza sul rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Continua a non sbloccarsi la trattativa tra la Fiorentina e Gaetano Castrovilli sul rinnovo del contratto del centrocampista. Come riporta TMW, il classe 1997 è in scadenza tra una stagione: con l'accordo dunque a una sola annata dal termine, la società gigliata vuole trovare la quadra per il nuovo accordo insieme al suo interno di centrocampo. Altrimenti è chiaro che le valutazioni sul futuro potrebbero arrivare a breve giro di posta da entrambe le parti.

Più che sulla durata, la distanza tra le parti è economica. Il giocatore è reduce da un infortunio importante, tematica che chiaramente porta le parti a riflettere tra domanda e offerta.Per questo adesso club ed entourage devono provare a trovare la giusta dimensione dell'accordo economico per arrivare a una fumata bianca. La volontà di provare ad arrivare a una quadra c'è, serve però un'intesa che al momento pare non dietro l'angolo.

LEGGI ANCHE: "CASTROVILLI, L'EMPASSE SUL RINNOVO E L'ESAME DI ITALIANO"