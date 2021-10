TMW, Nunez era vicino ai viola. A gennaio l'assalto?

Unai Nunez-Fiorentina era un affare praticamente fatto in estate. Questa l'indiscrezione raccolta da Tuttomercatoweb.com: il difensore dell'Atletico Bilbao infatti è stato molto vicino ai viola nella scorsa sessione estiva, poi tra il club di Commisso ed il classe '97 si è messo di mezzo Marcelino, tecnico dei baschi che si è opposto alla cessione del suo difensore. Affare sfumato ma ancora non tramontato. L'interesse della Fiorentina per Nunez non si è interrotto, anche se nel frattempo altri club si sono attivati per seguire il gioiello dell'Athletic, che in questa stagione sta però trovando difficoltà nel giocare con continuità con i baschi. Per questo, a gennaio si potrebbe riaprire il discorso con la Fiorentina.