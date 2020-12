TMW, Non solo Agnelli e ADL a Firenze. Sì ai fondi

Ai titoli di coda l'incontro andato in scena nel tardo pomeriggio in un noto hotel del centro di Firenze, con presenti Andrea Agnelli, presidente della Juventus, e il suo omologo del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Non solo, perché erano presenti anche Claudio Fenucci, ad del Bologna, ma anche Guido Fienga, medesimo ruolo ma nella Roma, e Stefano Campoccia, dirigente dell'Udinese che ha anche un posto nel Consiglio di Lega. Secondo quanto appreso da TMW, al centro dei vari discorsi anche la questione dell'ingresso dei fondi privati nella Lega di Serie A. Dal summit è emersa la volontà di procedere spediti verso un accordo che porterebbe poco meno di 2 miliardi di euro nelle casse delle società italiane.