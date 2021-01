TMW, Idea Mateta per i viola se parte Kouame

Il mercato in entrata della Fiorentina non è ancora decollato ma presto potrebbero arrivare novità. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club viola ha infatti avuto dei contatti con il Mainz per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 autore di 7 gol in 15 presenze quest'anno in Bundesliga. Molto dipenderà dal futuro di Christian Kouame, con il suo agente che ieri ha fatto visita al club viola per un colloquio sul futuro del suo assistito e se l'ex Genoa dovesse partire, anche se al momento, dopo il gol all'Inter, la sensazione è che possa restare, la Fiorentina proverà a spingere sull'acceleratore.

Le cifre - Il Mainz, per lasciar partire Mateta, chiede 20 milioni di euro, ma la società gigliata, in caso di offerta, ne metterà sul piatto 15, provando ad abbassare le pretese dei tedeschi. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, in attesa di capire se Prandelli vorrà un nuovo vice Vlahovic o se continuerà a puntare su Kouame.