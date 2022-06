TMW, Dragowski non sarà convocato per Moena

Bartlomiej Dragowski non è stato convocato dalla Fiorentina per il ritiro estivo. Il portiere polacco non rientra nei piani della società viola e di Italiano per la stagione 2022/23 e la decisione di non farlo partire in preparazione con i compagni è un ulteriore segnale riguardante la sua esclusione dal progetto. Barone e Pradè sono da settimane al lavoro per la sua cessione: l'Espanyol, club al momento in pole che ha già un accordo quinquennale col giocatore, ha presentato già un paio di offerte, entrambe ritenute insoddisfacenti dal club di Commisso. La richiesta è di otto milioni di euro e chissà che il Torino, altro club interessato al polacco, non possa essere quello in grado di trovare un accordo con la Fiorentina.

Intanto, la Viola si muove sul mercato anche per la sua sostituzione. In questo momento due i profili in cima alle preferenze della società sono da un lato Vanja Milinkovic-Savic, portiere in uscita dal Torino (uno scambio con Dragowski da considerare solo se a titolo definitivo), dall'altro Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dell'Atalanta reduce dal prestito al Tottenham.