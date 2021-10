TIMES, Regola 5 cambi può diventare permanente

Ultim'ora del Times: la regola sulle cinque sostituzioni, al momento pro tempore nel pieno della pandemia, dovrebbe diventare permanente. Lo spiega l'autorevole quotidiano inglese: molti attori del calcio sono orientati al supporto e oggi è arrivata la proposta all'IFAB per rendere una soluzione temporanea come definitiva. Al momento, tra le grandi leghe, solo la Premier League ne ha tre e non cinque e ci sarebbe l'opzione per la Lega specifica se poter scegliere tra 3 e 5 cambi.