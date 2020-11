TGR RAI, Idea Iachini out e Aquilani traghettattore

In casa Fiorentina sono ore molto calde per quanto riguarda il futuro della panchina. Come riporta il TgR Rai Toscana, sono al vaglio le ipotesi più disparate, anche quella di promuovere Alberto Aquilani fin da subito sulla panchina viola per giocare la partita contro il Parma e poi, durante la sosta, puntare su un allenatore top. In pole resta Maurizio Sarri, che deve ancora risolvere il proprio contratto con la Juventus.

