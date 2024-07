TGR, Ferrari: "In settimana incontro con Funaro"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In anticipazione ad un'intervista esclusiva che andrà in onda al TGR Rai Toscana, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha annunciato che il 18 luglio il club viola sarà in tribunale per i lavori al Franchi e che intanto, la prossima settimana, ci sarà un incontro con la sindaca di Firenze Sara Funaro.