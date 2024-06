SKY, Sondaggio viola per Stroeykens: non c'è apertura

FirenzeViola.it

Tra i nomi ai quali sta lavorando la Fiorentina per la propria campagna acquisti, afferma Sky Sport, c'è anche Mario Stroeykens, centrocampista classe 2004 di proprietà dell'Anderlecht. Per lui quest'anno 40 partite con la maglia dei belgi, prestazioni grazie per le quali i viola hanno già effettuato un sondaggio. Al momento però, riporta l'emittente, lo stesso giocatore non ha aperto al trasferimento in modo significativo.