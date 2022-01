SKY, Dalla Juve 75 mln in 5 anni: per DV9 maglia 28

Dusan Vlahovic alla Juventus: ora è fatta. Come riporta SkySport, sono stati sistemati tutti i dettagli anche con gli agenti del giocatore per il trasferimento dell'attaccante serbo al club bianconero. Domani sono previste le visite mediche e poi il giocatore sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Vlahovic ha scelto la maglia numero 28. La Juventus darà alla Fiorentina 75 milioni (soldi pagabili in 5 anni) mentre non è stato accordato ai suoi agenti il 10% sulla futura rivendita.