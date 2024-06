REP. BOLOGNA, Sempre più Italiano: Sartori ha scelto

FirenzeViola.it

"Il nuovo Bologna sempre più Italiano. Sartori ha scelto". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica. Il riferimento è al nuovo Bologna che sta nascendo.

La società rossoblù, dopo la storica qualificazione in Champions League perde il suo allenatore Thiago Motta. Il tecnico passerà il prossimo luglio alla Juventus. Per la successione si pensa a Vincenzo Italiano, che con la Fiorentina ha conquistato la finale di Conference League perdendola contro l’Olympiakos. Anche per il quotidiano non ci sono dubbi sulla volontà dei felsinei di puntare sull'ex allenatore dello Spezia, che oggi chiuderà il suo triennio alla guida della Fiorentina.