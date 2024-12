FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Come riportato dal portale di calciomercato spagnolo Relevo, il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta è sul mercato. Il centrale non sta trovando spazio e potrebbe lasciare Firenze nel corso del mercato di gennaio. Il classe 1996 potrebbe essere un profilo interessante per la Juventus alla ricerca di un centrale.