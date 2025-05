I provvedimenti della Prefettura di Firenze in vista di Fiorentina-Betis

vedi letture

La Prefettura di Firenze ha diramato un comunicato in cui spiega i divieti e le misure di sicurezza prese in vista dell'arrivo dei tifosi del Betis da Siviglia e della partita di giovedì sera al Franchi, valida per la semifinale di Conference League. Questi i provvedimenti adottati:

"L’incontro di calcio in programma per il prossimo 8 maggio tra ACF Fiorentina e Betis Siviglia, valevole per la Conference League 2024/2025, è stato oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a cui hanno partecipato l’Assessore alla Sicurezza Urbana del Comune di Firenze Andrea Giorgio, i vertici delle Forze di polizia e il Comandante della Polizia municipale.

All’esito dell’analisi, considerata la delicatezza dell’incontro, sono state disposte misure di rigore per la tutela del patrimonio artistico e il regolare svolgimento della manifestazione:

Misure adottate:

Controlli rafforzati: servizi delle Forze di polizia (fissi e mobili) già dal 7 maggio in Piazza della Signoria, Piazza Duomo, Piazza Santa Maria Novella, Piazza Santo Spirito e Piazza SS. Annunziata.

Transennamenti: aree con monumenti principali (Fontana del Nettuno, Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, Battistero, Duomo).

Divieti prefettizi ex art. 2 T.U.LL.P.S.:

Divieti dal 7 maggio ore 18:00 al 9 maggio ore 7:00 (zona a):

Vietata la vendita per asporto di bevande in vetro/lattine in esercizi fissi o ambulanti.

Divieti dall’8 maggio ore 12:00 al 9 maggio ore 2:00 (zone b e c):

Vietata la vendita per asporto di bevande in vetro/lattine;

Vietato il consumo di alcolici o bevande in vetro/lattine;

Vietata la detenzione di bombolette spray urticanti all’interno e intorno allo Stadio Artemio Franchi.

Aree interessate dai divieti:

a) Centro Storico UNESCO, inclusi:

Piazza Poggi, Piazza Piave, Viale Gramsci, Viale Matteotti, Piazza della Libertà, Viale Lavagnini, Viale Strozzi, Viale Fratelli Rosselli, Lungarno Vespucci, Porta San Frediano, Piazzale Porta Romana, Forte Belvedere, ecc.

b) Piazza Indipendenza e via Nazionale

c) Esterno Stadio Artemio Franchi, delimitato da:

Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Viale De Amicis, Piazza Alberti, Viale Righi, Viale Volta, ecc.

Capo di Gabinetto: Annalisa OLIVA

Vice Capo di Gabinetto: Mattia CAPECCHI".