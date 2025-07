Inter, il sogno di questo mercato è Donnarumma: offerto stipendio top

L'Inter sembrava aver abbandonato la pista che portava a Gianluigi Donnarumma, ma in queste ultime ore sono emerse delle novità. Secondo quanto riportato da LInterista.it, l'entourage del portiere e la dirigenza nerazzurra si sono incontrati due volte, una delle quali a Milano, per parlare degli eventuali margini per un possibile trasferimento nel caso in cui il classe '99 non dovesse trovare l'accordo con il PSG per il rinnovo.

I nerazzurri sono pronti a offrire un contratto di 5 anni, con uno stipendio di 7,5 milioni di euro il primo anno, aumentando il suo stipendio ogni stagione di un milione fino ad arrivare oltre gli 11 a 31 anni, quando sarebbe comunque nel pieno della carriera per un portiere.

In carriera vanta 251 presenze con il Milan, 159 gettoni con il PSG e 74 apparizioni con l'Italia. Sono invece 4 quelle con l'Under 15, 3 quelle con l'Under 16, 10 quelle con l'Under 17 e 7 quelle con l'Under 21. Nel suo palmares ci sono un Europeo, una Champions League, 4 Ligue 1, una Supercoppa Italiana, 3 Supercoppe Francesi e 2 Coppe di Francia.