I PROTAGONISTI, Rinascita di Colpani. Cataldi una certezza

Nel successo della Fiorentina sul Lecce per 0-6 al Via del Mare, i protagonisti sono senza dubbio Danilo Cataldi e Andrea Colpani che grazie alle loro doppiette hanno portato una vittoria che proietta i viola nelle zone alte della classifica.

Come riporta il Corriere Fiorentino, sono arrivate risposte interessanti per il tecnico Raffaele Palladino soprattutto per il trequartista ex Monza. Se Cataldi infatti aveva già ripagato Palladino con buone prestazioni, Colpani ieri ha ripagato definitivamente la fiducia che il mister ha sempre nutrito in lui. Dopo 600 minuti è infatti arrivato il gol anche per El Flaco. Una doppietta molto importante che potrebbe averlo sbloccato in un momento difficile. Colpani in quest'estate è stato uno dei nomi più inseguiti per il mercato viola e per convincere Galliani a liberarlo sono serviti 4 milioni di prestito oneroso e un obbligo di riscatto da 12 milioni.

La prova di ieri di Cataldi consolida le certezze sul centrocampo viola. L'ex Lazio è già tra i più impiegati da Palladino che dal suo arrivo lo ha sempre schierato dal primo minuto. Cataldi è sempre arrivato a quota due gol stagionali e ieri con la doppietta ha già toccato questa cifra. Inoltre, con Biraghi relegato in panchina, Cataldi può essere davvero un'arma in più nei calci piazzati.