I numeri e i precedenti di Cagliari-Fiorentina. Sempre ostica in Sardegna

vedi letture

Il campo di Cagliari non è storicamente semplice per i gigliati. In 44 incontri giocati tra Serie A e B in Sardegna, i rossoblu hanno vinto in 19 circostanze, mentre sono state otto le vittorie dei toscani. Quest’ultimi però hanno fatto bottino pieno nelle ultime due sfide e vengono da quattro risultati utili di fila ottenuti nell’isola. Per trovare l’ultima vittoria del Cagliari, bisogna andare indietro al 5-2 del 10 novembre 2019.

Attenzione però, perché questo non è il match con più rete verificatosi tra queste due squadre perché c’è stata una partita che è terminata con otto gol complessivi siglati: Cagliari-Fiorentina 3-5 del 23 ottobre 2016 con Kalinic mattatore (tripletta), ben sostenuto da Bernardeschi autore di una doppietta.

Cagliari, per la Fiorentina, vuol dire anche uno scudetto perso al fotofinish con la Juventus; campionato 1981/82, viola e bianconeri si presentano appaiati all’ultima giornata di campionato. La Juve però espugna Catanzaro di misura (1-0), mentre i viola vengono fermati sullo 0-0 al Sant’Elia, perdendo così il tricolore.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

44 incontri disputati

19 vittorie Cagliari

17 pareggi

8 vittorie Fiorentina

59 gol fatti Cagliari

42 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1964/1965 Serie A Cagliari vs Fiorentina 1-1, 28° giornata

L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2024/2025 Serie A Cagliari vs Fiorentina 1-2, 33° giornata