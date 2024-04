MUNDO DEP., Zidane al Bayern Monaco: affare ai dettagli

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bomba dalla Spagna. Secondo il Mundo Deportivo, il Bayern Monaco ha trovato l'accordo con Zinedine Zidane per la panchina dell'anno prossimo. Seppur la squadra sia infatti ancora in corsa per la Champions, il club bavarese avrebbe individuato nell'ex allenatore del Real Madrid il profilo adatto a cui affidare la guida della squadra per la prossima stagione.

Il tecnico francese è la prima scelta dei tedeschi per sostituire Thomas Tuchel, che non resterà all'Allianz a fine stagione, e le trattative - a detta del quotidiano catalano - sarebbero già nella loro fase finale. Mundo Deportivo specifica infatti che fonti a conoscenza dei colloqui tra le due parti considerano l'accordo non ancora firmato, ma praticamente concluso. Tant'è che mister Zidane avrebbe già chiesto alla segreteria tecnica del Bayern un rinforzo di peso, soprattutto nella linea difensiva.