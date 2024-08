FENER, Amrabat? Macché, in mezzo l'obiettivo è un altro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Fenerbahçe punta forte su Amrabat? Non proprio. Secondo quanto emerge da NTV Spor, il club di Istanbul continua a ispezionare il mercato alla ricerca di un centrocampista e farebbe sul serio per Ilkay Gündogan. La dirigenza del Fenerbahçe, si legge, avrebbe già avviato i contatti per ingaggiare il 33enne ex Manchester City, favorita dal totale gradimento di José Mourinho, che si sarebbe speso in prima persona per l'acquisto del giocatore.