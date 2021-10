CASTRO, Con Rachele testimonial a Tuttosposi

Gaetano Castrovilli, costretto a stare ancora a riposo dopo la brutta botta data al palo della porta durante la gara con il Genoa, in questi giorni è vicino alla sua compagna Rachele Risaliti in versione "sposo". La ex miss Italia, ora imprenditrice di gioielli, è infatti la madrina della kermesse "Tuttosposi", fino a domani alla Fortezza. La coppia si sposerà il prossimo anno, dopo la proposta fatta dal calciatore in estate, e occasione migliore per farsi un'idea di come prepararsi al grande giorno non poteva esserci. Eccoli nella foto del giorno dell'inaugurazione postata su Instagram dall'assessore al commercio del Comune di Firenze, Federico Gianassi.