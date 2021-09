CALCIOPERTUTTI, Il progetto dell'ex viola Carobbi

Si chiama “Calciopertutti” il progetto di sport e formazione rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. E’ stato ideato e realizzato dall’ex giocatore viola Stefano Carobbi in collaborazione con UISP Unione Italiana Sport Per Tutti e Asd Academy 1914 (storica scuola calcio legata alla squadra del Signa). La partenza dei corsi è prevista dal 28 settembre, con degli Open Week in programma dal 6 al 24 settembre.

“L’obiettivo - spiega mister Carobbi - va oltre l’insegnamento del gioco del calcio, con le sue regole, i suoi ritmi, il rispetto dell’avversario in un’epoca in cui gli insulti e i contrasti sono sempre più accesi e non solo fra tifoserie. Ci proponiamo di insegnare, attraverso il gioco, il modo in cui bambini e bambine si possono relazionare con se stessi e con gli altri, in un momento particolarmente importante del loro sviluppo. Non puntiamo solo a formare calciatori e calciatrici, ma persone”.