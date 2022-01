AMERICA OGGI, Commisso, chiamatelo "Rocky"

America Oggi torna, con un articolo a firma di Vincenzo La Gamba, sulla querela indirizzata da Rocco Commisso a La Gazzetta dello Sport: “Il presidente viola non è arrivato al successo per merito degli altri, ma per suo merito esclusivo inseguendo il suo American Dream. […] Rocco - si legge - , al contrario di Andrea De Caro (autore dell’articolo sulla rosea che ha fatto infuriare Commisso), non si è mai presentato come il Dott. Rocco Commisso, laureato realmente alla Columbia University di New York. […] Tengo a rilevare al caro De Caro - continua La Gamba - che i mafiosi non vanno a scuola o al college per fare il loro lavoro. […] Rocco, a differenza degli altri suoi colleghi Presidenti Calcistici, nati in America, è venuto non solo a comprare la Fiorentina ma "offrire" un centro sportivo alla Viola e che è uno dei migliori in Europa. Voleva "pagare" di tasca sua per un Nuovo Stadio moderno e funzionale che il Franchi non lo è. E apriti cielo!. [...] Faccio fatica a pensare che chi come il Dott. Rocco Commisso vuole sbalordire per investimenti viene preso a pugni in faccia dalla stampa locale e nazionale. Ma come il bel Rocky di Sylvester Stallone subisce ma poi alla lunga vince i titoli di pugilato, mettendo i suoi avversari K.O.".